Kredili Mevduat Hesabı Nedir? Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kullanılır, Faydaları Nedir?
İLANDIR...
Kredili Mevduat Hesabı Nedir? Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kullanılır,
Faydaları Nedir?
İnsanlar zaman zaman günlük ihtiyaçlar için kimi zaman ise eğitim, sağlık,
tatil, evlilik ve doğum gibi özel masrafların karşılanması amacıyla ek bütçeye
ihtiyaç duyabilirler. Bu durumlarda bankalar ve finans kuruluşları tarafından
sağlanan finansal çözümler, tüketicilerin yardımına koşar. Bu çözümler arasında
ön plana çıkan araçlardan biri de kredili mevduat hesabıdır. Garanti BBVA kredili
mevduat hesabı açarak siz de nakit ihtiyacınızı hızlı, kolay ve uygun koşullarda
temin edebilirsiniz. Kredili mevduat hesabı (KMH) hakkında detaylı bilgi sahibi
olmak için ise gelin KMH
nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır ve kredili mevduat hesabının faydaları
nelerdir sorularına birlikte yanıt bulalım.
Kredili Mevduat Hesabı Nedir?
"Kredili mevduat hesabı ne demek?" sorusuna yanıt olarak Garanti
BBVA'nın müşterileri için sunduğu bir tür banka hesabı olduğunu ifade etmek
mümkündür. İşlev olarak sıradan vadesiz hesaplardan farklı niteliklere sahip
olan kredili mevduat hesabı, bir anlamda gerekli durumlarda avans sağlamanıza
yardımcı olur. Kredili mevduat hesabına sahip banka müşterileri, vadesiz hesaplarında
bulunan bakiyeden daha fazla nakit çekim ya da alışveriş ödemesi gerçekleştirebilirler.
Kredili mevduat hesabı belli bir limit dahilinde hizmet sunmakla birlikte bu
limit, banka politikaları ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir.
Garanti BBVA kredili mevduat hesabı kullanarak finansal açıdan esnekliğe sahip
olabilir ve nakit ihtiyacı duyduğunuz her koşulda anında nakit ayrıcalığını
elde edebilirsiniz.
Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kullanılır?
Kredili mevduat hesabı kullanmak için garantibbva.com.tr internet sitesinden
ya da Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri bilgilerinizle işlem yapabilirsiniz.
Bunun için dijital kanallar üzerinden hesaplarınızı inceleyebilir ve kredili
mevduat hesabı için başvurunuzu hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Kredili
mevduat hesabı başvurunuz Garanti BBVA tarafından en kısa sürede değerlendirilir
ve uygun görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulursa sizden bazı bilgiler ve evraklar
talep edilir. Eğer banka sisteminde bilgileriniz ve belgeleriniz eksiksiz bir
şekilde bulunuyorsa Garanti BBVA kredili mevduat hesabı başvurunuz anında onaylanır
ve kullanıma hazır hale gelir. Garanti BBVA kredili mevduat hesabınızı ister
ATM'den para çektiğiniz sırada, ister para transferi işlemlerinde, isterseniz
de hesabınızın bağlı olduğu Garanti BBVA Bonus Paracard ile gerçekleştirdiğiniz
alışverişler sırasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kredili mevduat hesabınızın
ödemesini dilerseniz tek seferde dilerseniz Garanti BBVA ayrıcalığıyla taksitli
avans hesap kullanarak vadeli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Kredili Mevduat Hesabının Limiti Nasıl Belirlenir?
Kredili mevduat hesabı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri kredili
mevduat hesaplama ve limit belirleme işlemleridir. Kredili mevduat hesabı hesaplama
ve limit belirleme işlemi için kredi notunuz, gelir durumunuz, ödeme geçmişiniz
vs. gibi detaylar incelenir ve bankanız tarafından uygun görülen limit dahilinde
hesabınız kullanıma açılır.
Bununla birlikte kredili mevduat hesabı borcu nasıl ödenir sorusunun yanıtı da çok basittir. Kredili mevduat hesabı borcunuzu ödemek için hesap kesim tarihinden sonra kredili mevduat hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesaba para aktarımı gerçekleştirerek borcunuzu ödeyebilirsiniz. Kredili mevduat hesabı faiz oranları ve buna bağlı olarak kredili mevduat hesabı faiz hesaplama parametreleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizleri ile orantılı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, düzenli ödeme yapıldığı takdirde kredili mevduat faizleri bir hayli düşük miktarlardadır.
Kredili mevduat hesabı, taksitli avans hesap, kredi kartı ürünlerinin limitlerini ve faiz oranlarını garantibbva.com.tr internet sitesinden görüntüleyebilir ve hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte yine garantibbva.com.tr adresinden kredi hesaplama aracını kullanarak dilediğiniz türde kredi için de taksit sayısı, taksit tutarı ve toplam faiz gibi değerleri hesaplayabilirsiniz.
Kredili Mevduat Hesabının Faydaları Nelerdir?
Kredili mevduat hesabı kullanmanın banka müşterileri için çok sayıda avantajı
vardır. İşte bu ayrıcalıklar arasında ön plana çıkanlar:
- Her gün ve her saat acil nakit ihtiyaçları kolaylıkla karşılanabilir.
- Uygun faiz koşulları sayesinde ekstra ödeme yükü olmadan finansal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.
- Esnek hizmet anlayışıyla limitleri belirlenebilir.
- Düzenli kullanımda kredi notunun yükselmesine yardımcı olur.
- Hızlı ve kolay erişim olanağı vardır. Hesap açıldıktan sonra avans kullanım için başvuruya ya da ekstra bir işleme gerek yoktur.
- Kredi ya da kredi kartı maliyetleri gibi ek masrafları yoktur.
Siz de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde avans hesap açarak Garanti BBVA ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz hemen garantibbva.com.tr adresinden ya da Garanti BBVA Mobil üzerinden başvurunuzu tamamlayabilir ve hesabınızı gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.