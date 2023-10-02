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Kredili Mevduat Hesabı Nedir? Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kullanılır, Faydaları Nedir?



İnsanlar zaman zaman günlük ihtiyaçlar için kimi zaman ise eğitim, sağlık, tatil, evlilik ve doğum gibi özel masrafların karşılanması amacıyla ek bütçeye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumlarda bankalar ve finans kuruluşları tarafından sağlanan finansal çözümler, tüketicilerin yardımına koşar. Bu çözümler arasında ön plana çıkan araçlardan biri de kredili mevduat hesabıdır. Garanti BBVA kredili mevduat hesabı açarak siz de nakit ihtiyacınızı hızlı, kolay ve uygun koşullarda temin edebilirsiniz. Kredili mevduat hesabı (KMH) hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için ise gelin KMH nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır ve kredili mevduat hesabının faydaları nelerdir sorularına birlikte yanıt bulalım.



Kredili Mevduat Hesabı Nedir?



"Kredili mevduat hesabı ne demek?" sorusuna yanıt olarak Garanti BBVA'nın müşterileri için sunduğu bir tür banka hesabı olduğunu ifade etmek mümkündür. İşlev olarak sıradan vadesiz hesaplardan farklı niteliklere sahip olan kredili mevduat hesabı, bir anlamda gerekli durumlarda avans sağlamanıza yardımcı olur. Kredili mevduat hesabına sahip banka müşterileri, vadesiz hesaplarında bulunan bakiyeden daha fazla nakit çekim ya da alışveriş ödemesi gerçekleştirebilirler. Kredili mevduat hesabı belli bir limit dahilinde hizmet sunmakla birlikte bu limit, banka politikaları ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. Garanti BBVA kredili mevduat hesabı kullanarak finansal açıdan esnekliğe sahip olabilir ve nakit ihtiyacı duyduğunuz her koşulda anında nakit ayrıcalığını elde edebilirsiniz.



Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kullanılır?



Kredili mevduat hesabı kullanmak için garantibbva.com.tr internet sitesinden ya da Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri bilgilerinizle işlem yapabilirsiniz. Bunun için dijital kanallar üzerinden hesaplarınızı inceleyebilir ve kredili mevduat hesabı için başvurunuzu hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Kredili mevduat hesabı başvurunuz Garanti BBVA tarafından en kısa sürede değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulursa sizden bazı bilgiler ve evraklar talep edilir. Eğer banka sisteminde bilgileriniz ve belgeleriniz eksiksiz bir şekilde bulunuyorsa Garanti BBVA kredili mevduat hesabı başvurunuz anında onaylanır ve kullanıma hazır hale gelir. Garanti BBVA kredili mevduat hesabınızı ister ATM'den para çektiğiniz sırada, ister para transferi işlemlerinde, isterseniz de hesabınızın bağlı olduğu Garanti BBVA Bonus Paracard ile gerçekleştirdiğiniz alışverişler sırasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kredili mevduat hesabınızın ödemesini dilerseniz tek seferde dilerseniz Garanti BBVA ayrıcalığıyla taksitli avans hesap kullanarak vadeli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



Kredili Mevduat Hesabının Limiti Nasıl Belirlenir?



Kredili mevduat hesabı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri kredili mevduat hesaplama ve limit belirleme işlemleridir. Kredili mevduat hesabı hesaplama ve limit belirleme işlemi için kredi notunuz, gelir durumunuz, ödeme geçmişiniz vs. gibi detaylar incelenir ve bankanız tarafından uygun görülen limit dahilinde hesabınız kullanıma açılır.

Bununla birlikte kredili mevduat hesabı borcu nasıl ödenir sorusunun yanıtı da çok basittir. Kredili mevduat hesabı borcunuzu ödemek için hesap kesim tarihinden sonra kredili mevduat hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesaba para aktarımı gerçekleştirerek borcunuzu ödeyebilirsiniz. Kredili mevduat hesabı faiz oranları ve buna bağlı olarak kredili mevduat hesabı faiz hesaplama parametreleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizleri ile orantılı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, düzenli ödeme yapıldığı takdirde kredili mevduat faizleri bir hayli düşük miktarlardadır.

Kredili mevduat hesabı, taksitli avans hesap, kredi kartı ürünlerinin limitlerini ve faiz oranlarını garantibbva.com.tr internet sitesinden görüntüleyebilir ve hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte yine garantibbva.com.tr adresinden kredi hesaplama aracını kullanarak dilediğiniz türde kredi için de taksit sayısı, taksit tutarı ve toplam faiz gibi değerleri hesaplayabilirsiniz.



Kredili Mevduat Hesabının Faydaları Nelerdir?



Kredili mevduat hesabı kullanmanın banka müşterileri için çok sayıda avantajı vardır. İşte bu ayrıcalıklar arasında ön plana çıkanlar:



Her gün ve her saat acil nakit ihtiyaçları kolaylıkla karşılanabilir.

Uygun faiz koşulları sayesinde ekstra ödeme yükü olmadan finansal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

Esnek hizmet anlayışıyla limitleri belirlenebilir.

Düzenli kullanımda kredi notunun yükselmesine yardımcı olur.

Hızlı ve kolay erişim olanağı vardır. Hesap açıldıktan sonra avans kullanım için başvuruya ya da ekstra bir işleme gerek yoktur.

Kredi ya da kredi kartı maliyetleri gibi ek masrafları yoktur.



Siz de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde avans hesap açarak Garanti BBVA ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz hemen garantibbva.com.tr adresinden ya da Garanti BBVA Mobil üzerinden başvurunuzu tamamlayabilir ve hesabınızı gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.