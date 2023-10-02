Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdürürken, tüm zamanların en yüksek seviyesini 8511 puana taşıdı. Yurt içi piyasalar için, yarın açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileri önemli olacak. Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin aylık yüzde 4,9 artmasını, yıllık yüzde 61,7'ye çıkması beklerken; AA Finans'ın beklenti anketine katılanlar ise, enflasyonun aylık yüzde 5'e, yıllık yüzde 61,91'e çıkacağını hesaplanıyor.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,58 değer kazanarak 8383 puana çıkarken; bugünkü işlemlerde 8367 - 8511 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 16.25 itibarıyla yüzde 2,07 artışla 8505 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 2,42 oranında primli seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8500 seviyesi direnç, 8300 ve 8200 puan destek konumunda bulunuyor.

ABD istihdam raporu önemli olacak



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.