Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına başvuruda süre uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) için başvuruların 5 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 17:34, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 17:34
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için adaylar başvurularını 5 Ekim'e kadar "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.