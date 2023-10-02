Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 19:56, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 20:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.