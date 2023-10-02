Kaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü öldü

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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