Kaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü öldü
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinin camından fırlayarak köprüden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 20:09, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 20:32
Şerafettin Yavuz'un kullandığı otomobil, Pasinler-Horasan kara yolunda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.
Kazada aracın ön camından fırlayan sürücü, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.