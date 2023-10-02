Bakan Özhaseki'den Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Sultangazi Belediyesi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı'nın resmi açılış törenine katılan Özhaseki, buradaki konuşmasında, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, kendisinin ise Kayseri'de başlattığı belediyeciliğin temel felsefenin hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, particilik yapmadan ve mazeret üretmeden hizmet etmek olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı yaptıkları dönemde onlarca yıl gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, "Geçmişte birçok başbakanın küçücük tesisler için gittiği dönemleri çok iyi bilirsiniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir ile gidiyor, en az 100 açılış birden yapılıyor. Bizler bakanlar olarak yetişemiyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, parkların gelecek nesillere bırakılacak oksijen depoları olduğunu belirterek, "O yüzden yeşil alanları bolca yapmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak şu an Türkiye'de 100 milyon metrekare hedefimiz var. 81 milyon metrekare yeşil alanı da yapmaya devam ediyoruz. İnşallah 100'e tamamlayacağız bunu. İstanbul'da da neredeyse 50 yerde Millet Bahçesi projemiz var. Bunlar bittiği zaman İstanbul bir başka güzel olacak, diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Bu sorunlar da çözülecek"

Türkiye'nin cennet gibi bir coğrafyada bulunduğunu ancak terör ve deprem olmak üzere iki sorunla mücadele ettiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Dün İçişleri Bakanlığımıza bir saldırı düzenlediler, değil mi? Amaçlarına ulaşamayacaklar. Affedersiniz, geberip gittiler. Arada bir böyle hareket yaparak güya canımızı yakmaya çalışıyorlar ama şunu bilin şehirler güvende. Dağlar, taşlar güvende. Yurt içinde bunların uzantısı kalmadı. Başka yerlerden sızma yaparak güya canımızı yakmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde diğer terör örgütleri de ayağa kalkamayacaklar. Bu memlekette bizler kardeş olarak huzur içerisinde Allah'ın izniyle yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Depreme karşı da gerekli tedbirleri alıp gece gündüz çalıştıklarını belirten Özhaseki, 188 yerde kentsel dönüşümün sürdüğünü, AK Partili belediyelerin her alanda kentsel dönüşüme devam ettiklerini bildirdi.

Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun, Türkiye bir yerlere geldi. Bu sorunlar da çözülecek." ifadesini kullandı.