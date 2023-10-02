Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları sürüyor

Bakan Parrilla, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Küba, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.

Parrilla, Küba'nın, başta yaralılar ve aileleriyle olmak üzere Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.