Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen mülakatlarını hangi esas ve usullere göre yapacağı şekillenmeye başladı. Öğretmen mülakatlarında alan bilgisinin ölçüleceği öğrenildi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni mülakat sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

MÜLAKAT GÜNÜNDE ÖĞRENECEK



Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; mülakata girecek aday kimin önünde mülakata gireceğini bilmeyecek. Aynı şekilde jüri üyeleri de değerlendirmeye alacakları öğretmenlerden mülakat günü haberdar olacak.

ALAN BİLGİSİ ÖLÇÜLECEK



Öğretmenlerin alan bilgisini ölçecek olan jüri üyelerinin kimlikleri mülakat gününe kadar saklı tutulacak. Jüri üyeleri, hangi öğretmenleri mülakat edeceklerini mülakat günü açıklanacak listelerde görecek.

YANITLAR EVRAKA GİRECEK



Mülakata giren öğretmenlerse mülakatın son beş dakikasında jüriye hangi yanıtları verdiğini bir evraka yazacak ve altına imzasını atacak. Bu evraktaki yanıtlar, mülakat puanına ya da jürinin değerlendirmesine yönelik itiraz halinde açılacak. Üst kurul, değerlendirmesini bu veriler ışığında yapacak.

KAMERA KAYDI OLACAK



Mülakatta herhangi bir haksızlığın yaşanmaması için jüri önünde yapılan tüm görüşmeler kamera kaydına alınacak. Kayıt sistemi gerek mülakat edilenin gerekse mülakat edenin lehine ve aleyhine yaşanacak tüm bilgilerin korunmasını sağlayacak. Üst kurul, öğretmenlerden gelen itirazları bu kayıtları inceledikten sonra görüşecek. Aynı zamanda itirazlar karşısında jüri de bu kayıtlara dayanarak kendi savunmasını yapacak.