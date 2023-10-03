Zincir marketlerden gıdada indirim kampanyası

Bakan Tekin: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Tekin: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Yerlikaya: 466 terör operasyonu yürütülüyor
Bakan Yerlikaya: 466 terör operasyonu yürütülüyor
Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak
Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zincir marketlerden gıdada indirim kampanyası

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine destek için geçen yıl sonunda başlatılan fiyat sabitleme kampanyası için yeniden harekete geçildi. Gıda perakendecileri, kampanyaya yine öncülük ederken diğer sektörlerin de sürece dahil olması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 08:05, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 07:47
Yazdır
Zincir marketlerden gıdada indirim kampanyası

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine geçtiğimiz yıl farklı ürün gruplarında fiyatları sabitleyerek destek veren gıda perakendecileri yeniden harekete geçti. 2022'de gıda sektöründe başlayan ve 2023'te de süren fiyat sabitleme seferberliği zamanla giyim, mobilya, züccaciye ve kozmetik sektörlerine yayıldı. Vatandaş uygun fiyatlarla ürünlere ulaşırken, piyasadaki fırsatçılarla mücadelede olumlu sonuçlar alındı. Yüzlerce ürün grubunda indirimleri de kapsayan bu süreç Cumhuriyet'in 100'üncü yılı öncesinde yeninden başladı.

ŞOK MARKETLER 1.000 ÜRÜNDE İNDİRİME BAŞLADI

Yine gıda perakendecilerinin öncülüğünde yeni bir fiyat sabitleme ve indirim furyasının başlayabileceği ifade ediliyor. ŞOK Marketler, yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" kapsamında Şok Marketler ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere; peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte bir evin en temel ihtiyaçları arasından belirlenen toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sunacak.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL

Kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir" dedi. Demirel açıklamasında, "Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de ŞOK Marketler olarak hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100. yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki 100. Yıl Şenlikleri süresince toplam 1.000 kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız" bilgisini verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber