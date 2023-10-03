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Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 08:13, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 09:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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