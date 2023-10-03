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Bakan Yerlikaya: 466 terör operasyonu yürütülüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 08:48, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 09:33
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bölücü terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi de veren Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.

Operasyonlara JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve 13 bin 440 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonlara katılan MİT, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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