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Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 09:54, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 09:57
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Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, X sosyal medya platformundaki hesabından "Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin kimliği belirlendi.

Hesabında terör örgütünü övücü paylaşımlar da tespit edilen Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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