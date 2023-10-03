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Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:00, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:08
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce tüm orkestra, koro ve topluluklara alınacak sanatçılar için sınav başvuruları "Kariyer Kapısı" üzerinden alınacak.

Başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. Alınacak 450 sözleşmeli sanatçıyla, 2007'den bu yana ilk defa aynı anda en yüksek alım sayısına ulaşılmış olacak.

Sözleşmeli sanatçı alım ilanına "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-350157/4b-sozlesmeli-sanatci-alimi-hakkinda-duyuru.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık bünyesinde küçük yaşlardan itibaren sanata emek vermiş genç ve yetenekli sanatçıların istihdam edilerek kendilerini geliştirmeleri hedefiyle yapılan işe alımlar, Batı müziği ve klasik müziğin yanı sıra kadim müzik kültürünün eşsiz değerlerinin geleneksel ve yenilikçi icrası ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıyor.

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