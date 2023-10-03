Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:16, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:23
3 Eylül 2023 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2023-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI