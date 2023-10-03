Kütahya'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:38, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:38
Edinilen bilgilere göre saat, 02.30 sıralarında Tunçbilek İğdekuzu mevkiinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 37 yaşındaki bir çocuk babası İsneyn Delikanlı, 112 Acil servis tarafından ağır yaralı olarak çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı işçi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.