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Dolar 27,50 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,4990 seviyelerinde konumlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:46, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:47
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Dolar 27,50 seviyelerinden işlem görüyor

Dün, yüzde 0,2 artışla günü 27,4648'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 27,4990'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 28,7990'dan, sterlin/TL yatay seyirle önceki kapanışının hemen üzerinde 33,2150'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" yönlendirmelerinin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 10 baz puanın üzerinde artış göstererek yüzde 4,70 seviyelerine tırmanırken, yüzde 0,9 yükselişle günü 107,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yaklaşık son bir yılın en güçlü kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi şu sıralarda ise yatay bir seyir izliyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,0480'den işlem görüyor.

ABD'de hafta sonu federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler Fed'in atacağı adımlara çevrildi.

Analistler, Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin Fed'in para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye'de tüketici fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artışla beklentilerin altında kaldı, yıllık bazda yüzde 61,53 ile beklentilere paralel arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyelerinin direnç, 106 seviyelerinin ise destek bölgesi olduğunu kaydetti.

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