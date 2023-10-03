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Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında, Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023 tarihinden Temmuz dönemi sonuna kadar 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 11:09, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 11:08
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Ücretsiz doğal gaz için devlet nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödedi

Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğal gaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Alparslan Bayraktar, Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlığının bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin 30 günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedellerinin de Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, cevabında şunları kaydetti:

"24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır. 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler' için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Uygulamanın 2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemeler ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine karşılık gelen sistem kullanım bedellerine ilişkin Haziran ve Temmuz dönemi tutarları toplam 658 milyon 914 bin 518,50 liradır."

Buna göre, Bakanlığın bütçesinden ücretsiz doğal gaz için nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödendi.

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