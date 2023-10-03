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ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, soru çeşitliliği ve 7 bin dolayındaki soru yazarı sayısının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 12:51, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 12:53
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ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor

Ersoy, ÖSYM'nin son dönem çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 14 ay önce 4 Ağustos 2022'de göreve başladığını anımsatan Ersoy, "İstenmeyen bazı durumların yaşandığı o günlerde ilk olarak ÖSYM'nin soru bankasını dondurduk, arkasından 1000 dolayında hoca ile iletişime geçtik ve yeni KPSS süreçlerini başlattık. Normalde 4-5 aylık sürede hazırlanan sınavları, hocalarımızla beraber 25 gün içinde tamamladık ve sınavlar sağlıklı şekilde tamamlanmış oldu." dedi.

14 aylık süreçte sınavlarla ilgili herhangi bir şaibe veya istenmeyen durumun oluşmadığını belirten Ersoy, sürecin, gayet sağlıklı gittiğini aktardı.

Ersoy, "Bu sürede 62 sınav yaptık. Sınavlara farlı oturumlarda toplam 16 milyon 300 bin aday, tekil başvuru olarak da 8 milyon aday başvuru yaptı. Sınavlarımızda 2 milyonun üzerinde kişi görev aldı." bilgisini paylaştı.

- "Soru yazarlarına yönelik çalışma yürütüyoruz"

ÖSYM'nin soru bankasında görev alacak soru yazarı akademisyenlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını dile getiren Ersoy, Türkiye'deki tüm öğretim üyelerini, öğretim elemanlarını, öğretmenleri ve özel alan uzmanlarını soru yazımında kullanmak istediklerini söyledi.

Ersoy, "Soru yazma kabiliyetimizi ve soru çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bir taraftan soru bankamızdaki soru sayımızı artırırken diğer taraftan sınavda kullanılacak soruların seçimi olan ve 24 saat kapalı esasına göre çalışan matbaa dönemine sınavda kullanılacak soru sayısının en az 10 katına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun olması için de soru yazarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Bu anlamda uzmanlarla iletişim halindeyiz." diye konuştu.

- "Tüm soru hazırlama süreçlerinde güvenlik tedbirleri had safhada"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağına" yönelik ifadelerinin anımsatılması üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Tekin, daha önce ÖSYM Yönetim Kurulu'ndaydı, dolayısıyla süreçlerimizi çok iyi bilmektedir. YKS'ye ilişkin sürecimiz, Talim ve Terbiye Kurulundan gelen müfredat ve kazanımlarla başlar. Bakanımız göreve geldikten sonra kendisini ziyaret ederek bundan sonraki YKS süreçlerinin nasıl olacağı konusunda çalıştık.

YKS sürecinde, mevcut 7 bin dolayındaki soru yazarımıza Milli Eğitim Bakanlığının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki öğretmenlerimiz de dahil oldu. Özellikle bu öğretmenlerimizle YKS süreçlerinde öğrencilerimizin müfredatına ve kazanımlarına uygun olacak şekilde süreçleri oluşturmak için işbirliği yapacağız. Sene içinde belirli periyotlarla birlikte çalıştay düzenleyeceğiz. YKS soru havuzumuzu, üniversitelerden gelen mevcut öğretim üyelerimizin yanında Milli Eğitim Bakanlığından gelen öğretmenlerimizle de beraber zenginleştireceğiz. Dolayısıyla öğrencilerimizin çalışmalarına, müfredatlarına ve kazanımlarına uygun YKS süreçlerini hazırlamaya devam edeceğiz."

ÖSYM olarak YKS sürecinde Milli Eğitim Bakanlığında yapılan düzenlemelere uyduklarının altını çizen Ersoy, "Çünkü bizim aday kitlemiz, Milli Eğitim Bakanlığından gelen öğrenciler... Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı, konu işleme ve soru tarzları, kitaplar ve yardımcı kitaplar YKS için önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm süreçlerde işbirliği yapıyoruz. Süreçleri dün olduğu gibi bugün de sağlıklı ve hızlı şekilde yapmak için çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

ÖSYM'nin 50 yıllık geleneğinin bulunduğuna işaret eden Ersoy, "Mevcut kapasite ve yeteneklerimizi, değişen ve gelişen koşullara hızlı şekilde adapte etme kabiliyetine sahibiz. Sınav yaptığımız kurumlarla işbirliğini çok önemli görüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, soru yazarları ile gizlilik anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "Tüm soru hazırlama süreçlerinde güvenlik tedbirleri had safhada." dedi.

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