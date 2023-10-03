Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata getirilmeli
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 13:14, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 13:15
Yazdır
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 599, "ExtraFly" sınıfında 849, "PrimeFly" sınıfında ise 899 lira olarak belirlendi.

Yolcular, bugün ve yarın alınacak indirimli biletlerle 6 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yurt içinde seyahat edebilecek.

Kampanya THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarında geçerli olacak.

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşların dahil edilmediği kampanya kapsamındaki biletler sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 98 bin 290 koltuk ayrıldı.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/" internet adresinden ulaşılabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber