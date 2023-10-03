Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata getirilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Önder Kahveci açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2023 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini açıklandı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi. Yıllık bazdaki değişimle ise yüzde 61,53 seviyesine çıktı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Ortaya çıkan rakamlara bakıldığında geride kalan her ay kamu çalışanlarının aleyhine işlemektedir. Temmuz-Aralık dönemi çerçevesinde memur maaşlarındaki erime hızla devam ederken önümüzde üç aylık süreç olmasına rağmen enflasyon farkı şimdiden yüzde 18.04 olmuştur.

Yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki üç aylık dönemle birlikte memur maaşlarındaki erimenin %30-35 aralığında olması beklenirken, zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar, kur artışları, akaryakıt ve diğer başlıklarla birlikte kamu görevlilerinin alım gücü daha da düşecektir.

Memur ve emeklinin cebindeki para hızla değerini kaybetmeye devam ederken, enflasyonun seyrinin 2024 yılında da bu şekilde devam etmesi durumunda 7. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya konulan yüzde 15+10'luk maaş artış oranının son derece yetersiz olduğu açıktır.

Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen bu oranların yeniden revize edilerek memur ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesi en öncelikli talebimizdir.

Enflasyon farkı kadar zammın sıfır zam olduğunu bir kez daha ifade ediyor, uzun zamandan beri dile getirdiğimiz refah payı uygulamasının yeniden hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Memurlarımızın ekonomik sorunlarının çözümü, enflasyonun üzerinde bir maaş zammı, geçmiş dönem zararlarının telafisi ve alım güçlerini artıracak olan refah payı uygulamasından geçmektedir. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere refah payı Türkiye Kamu-Sen'in olmazsa olmazıdır, kırmızı çizgisidir."