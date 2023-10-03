CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum

Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 14:24, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 15:17
Yazdır
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısına katıldı. CHP Grup Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlıktaki rakibi Özgür Özel ise toplantıda yer almadı. Grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında pazar günü gerçekleşen terör saldırısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, terörün nereden geldiğine bakılmaksızın mücadelenin ülke halinde bütün olarak yapılaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya'yı verdiği mücadele dolayısıyla tebrik etti

İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz pazar günü Ankara'da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Kayseri'de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Terör nereden gelirse gelsin teröre karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek hepimizin vatandaş olarak, temel görevlerinden birisidir. Pazar sabahı Sayın İçişleri Bakanını aradım. Olay hakkında bilgi aldım. Öncelikle ivedilikle müdahale eden ve teröristlerin amacına ulaşmasını engelleyen ve yaralanan ve orada görev yapan ama yararlanmayan bütün emniyet mensuplarına da teşekkür etmek bizim görevimizdir. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanına uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi ilettim.

"Kadın erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız"

Kadın erkek eşitliği için parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kadın erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız. Kurultaya götüreceğim. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağım. Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın, bir erkek. Hiç endişe etmeyin. Eğer bu ülkenin yarısını kadınlar oluşturuyorsa neden siyasette kadın sayısı az? Onların önlerindeki bütün engelleri kaldıracağım kararlıyım. Kurultaya götüreceğim kadın kardeşlerimden destek istiyorum" diye konuştu.

"Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum"

TBMM'yi Gazi Meclis olarak kabul etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu meclise ben 'Gazi Meclis' demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir. Bunu da açıkça milletime söylüyorum ve şikayet ediyorum" dedi.

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gerçek anlamda bir sivil anayasa istemediğini, başka planları olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Buradan yola çıkarak 'acaba biz muhalefeti ve milleti nasıl kandırırız?' arayışı içerisinde. Ama unutma biz diğer siyasi partiler gibi gelip senin önünde biat eden, koşulsuz davranan kişiler değiliz. Biz aklımızı kullanan yeteneklerimizi kullanan, ülkemizi, insanımızı düşünen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber