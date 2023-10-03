Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Demir ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara kararla dosyaya istenen veri analiz raporunun gelmediğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan Ali Demir, veri analiz raporunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuda mağdur durumdayım. Dört duruşmadır mahkemeniz ısrarla söz konusu evrakları istiyor. 2012 KPSS ve 2010 KPSS'deki gibi Türkiye'de bir infial oluşturulmak istendi. Gerek benim, gerek Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler büyük bir kaosu önledi. Benim aldığım tedbirlerin takdir edilmesi gerekirken 8 yıldır yargılanıyorum. Mağdur durumdayım. ÖSYM'de benim koyduğum kurallar aynı şekilde uygulanıyor. Takdir edilmem gerekirken bu durumdayım."

Demir, yargılanmanın bir an önce tamamlanarak hakkındaki kararın açıklanmasını da talep etti.

Duruşma salonunda bulunan bir avukat, müvekkilinin suçtan zarar gördüğünü, duruşmaya katılma talebinde bulunduklarını belirerek söz almak istedi.

Talebinde ısrar eden avukatla ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti, duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle avukat hakkında disiplin soruşturması yapılması için Ankara Barosuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Ali Demir'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi ve davayı 21 Kasım'a bıraktı. Demir hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı"nın devamına hükmedildi.

Duruşmanın ardından aynı avukat, "Zaptın değiştirileceğine eminim, bir örneğini istiyorum." diyerek duruşma zaptını talep etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Siz beni resmi belgede sahtecilikle mi suçluyorsunuz?" dedi ve avukat hakkında soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Demir'in FETÖ tarafından ÖSYM sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin olarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıl 3 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.