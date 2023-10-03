Sultangazi'de hareket eden otomobilin el frenini çeken öğrenci kazayı önledi

İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panikleyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracından inerek çocuğa yardım etmek istedi.

Bu sırada olayı izleyen ve otomobilin hareket etmeye başladığını fark eden başka bir öğrenci ise aracın kapısını açarak el frenini çekti.

Çocuğun olası ikinci kazayı önlediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu arada, kazada hafif yaralanan çocuğun da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.