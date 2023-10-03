Haluk Levent, şehit Mikail Bozlağan'ın çocuğunun ömür boyu eğitim masrafını üstlendi

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, Ankara'da teröristler tarafından katledilen şehit Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim masraflarını üstlendi.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, "Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İç İşleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.