'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'

TCMB Başkanı Erkan: "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 16:28, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 17:19
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın sunumunda öne çıkan başlıklar:

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu'ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

"Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız"

Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır.

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir.

Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz. Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz.

"2025'te istikrar dönemi olacak"

Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber