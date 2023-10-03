Basın sektörü dijital ortamda sunulan fırsatları kaçırmadı
Türk basını, dijital dönüşümde kritik eşiği başarıyla geçti. Resmi ilan desteği, dijital dönüşümünü gerçekleştiren gazetelere ve internet haber sitelerine can suyu oldu. İlk 6 ayda internet haber siteleri 401 milyon lira tutarında resmi ilan yayımladı.
İletişim, insanlığın varoluşundan bugüne kadar temel bir ihtiyaç olarak insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlerken, bu ilişkinin biçimsel yapısını da çağın gerekleri doğrultusunda dönüştürüyor.
Mağara duvarlarına çizilen resimlerden teknoloji temelli medya uygulamalarına
kadar uzanan süreçte insanlık tarihini kayıt altına alan ve düşünce iklimine
yön veren iletişim alanı, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeniliklere
adapte olma konusunda her zaman öncü oldu.
Varoluşu itibarıyla 'haberdar olma ve haber etme' dürtüsüyle sürekli etkileşim
halinde olan insanoğlu, 21. yüzyılda zaman ve mekandan bağımsız olan tek bir
'ağ' etrafında toplandı. Tüm ağların birleştiği nokta olan internetin getirdiği
yenilikler, yaşamın her alanını yeniden şekillendirdi.
Basın sektörü de internetin sağladığı olanakları kullanarak 'yeni medya' adı
verilen ortama hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Bilgisayar, görsel-işitsel medya,
telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi,
geleneksel medya ve dijital medya ayrımını neredeyse ortadan kaldırdı. Türk
basını, dijital dönüşümünü gerçekleştirerek sürdürülebilir bir ekonomik yapıya
kavuşmasını sağlayacak süreçten alnının akıyla çıktı.
Basın sektörünün temsilcileri, yaşadıkları dönüşüm sürecinin kaçınılmaz bir
gerçeklik olduğu noktasında birleşiyor. Nitelikli gazetecilik yapan basın kuruluşlarının
diğerlerinden ayrışacağını belirten gazeteciler, yaşanan rekabetin sektörel
gelişimi de beraberinde getireceği görüşünde.
Basın İlan Kurumu öncülüğünde önemli bir eşik geride kaldı
Basın kuruluşlarının maddi olarak desteklenmesi için 62 yıldır köprü görevini
üstlenen Basın İlan Kurumu, dijital dönüşüm çalışmalarında elini taşın altına
koydu. Tecrübe ve birikimini dijital dönüşüm için seferber eden Kurum, sektörün
içine düştüğü açmazdan çıkması için gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılmasında
kilit rol oynadı.
Yeni dönemde yerel basının üzerindeki ölü toprağı kalktı
İzmir'de yayın yapan www.gazeteyenigun.com.tr internet haber sitesinin imtiyaz
sahibi Mesut Şimşek, Kurumun dijital dönüşüm sürecinde yaptığı çalışmaların
önemine vurgu yapıyor.
"Hem bireyler hem de kurumsal yapılar konfor alanlarından çıkmakta zorlanır.
Basın İlan Kurumu'nun dijital dönüşüme öncülük etmesi ve teşvik edici kararlar
alması yerel basının üzerindeki ölü toprağını kaldırdı. Konfor alanlarından
çıkmak zorunda kalan basın işletmeleri belki de yıllardır ilk defa ortak bir
hedefe doğru koşmaya başladı. Bu koşuşun sebebi elbette ki hayatta kalma mücadelesi
oldu. Dijital dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu kavrayan ve bu yolda başarıya
odaklanan işletmeler 6 aylık meşakkatli bir süreci yaşadı. Bu değişim faaliyetlerinde
önemli olan doğru kararlar alabilmek, ileriye yönelik adımları doğru yönde atabilmekti.
Bu süreçte Basın İlan Kurumu önemli ve takdir toplayan bir çalışmayı başlatarak
bölge bölge, kurum kurum tüm sektör temsilcileri ile iletişim kurdu, görüş aldı,
fikir sordu. Bu ortak akıl oluşturma çabası kamusal yapılarda çok da denk geldiğimiz
bir anlayış değildir. Haliyle bu ortaklaşma çabasının Basın İlan Kurumu'nun
prestijini artırdığı kanaatindeyim."
Basın Kanunu'nda ve resmi ilanların yayımını düzenleyen mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda internet haber siteleri resmi ilan desteğine kavuşurken, internet medyası çalışanları da özlük haklarını elde etti. Yıllar süren çalışmaların ardından gerçekleşen bu değişim, yasal zeminde var olma çabasındaki internet haber sitelerinin önünü açtı.
Resmi ilan desteği dijital dönüşüm sürecindeki gazetelere can suyu oldu
Ankara'da yayın yapan www.gazeteilksayfa.com internet haber sitesinin imtiyaz
sahibi İlhan Coşkun, içinde yaşadığımız dijital çağın basında dönüşüm ve gelişimi
zorunlu kıldığını belirtiyor.
"Basın İlan Kurumu, söz konusu düzenlemelerle dönüşüm sürecinde hayati
bir rol üstlenmiştir. İnternet haber siteleri Basın Kartı Yönetmeliği kapsamına
alınmış, çalışanlarına "gazeteci" kimliği verilmiştir. Artık haber
sitelerinde çalışan arkadaşlarımız da Basın Kartı sahibi olabiliyor, resmen
meslekten biri oluyor, Basın Kartı'nın imkanlarından faydalanabiliyor. Kazandırılan
bu resmiyetle birlikte internet haberciliğinde ciddiyet ve sorumluluk bilinci
artmıştır. İnternet haber sitelerine resmi ilan hakkı tanınmıştır. Bu hak, dijital
dönüşüm sürecinde yer almak isteyip maddi imkansızlıktan dolayı dönüşümünü gerçekleştiremeyen
gazeteler için adeta can suyu olmuştur."
Basın sektöründe yaşanan dijital dönüşüm, gazetecilerin iş yapış şekillerini
de köklü bir değişime uğrattı. Artık daha dinamik, yeni medya araçlarına hakim,
çok yönlü ve hızlı bir şekilde akan gündemi takip edebilme yeteneğine sahip,
motivasyonu yüksek gazetecilerin istihdam edildiğini görüyoruz.
Basın işletmeleri maliyetlerin daha düşük olduğu dijital mecraya yatırım yapmalı
Sakarya'da yayın yapan www.medyabar.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi
Zafer Tokuş, gazetelerin dijitale geçmekte geç kaldığını belirtirken, azalan
maliyetlere dikkati çekiyor.
"Dijital mecra, haberciliğin 7/24 devam ettiği gerçeğini gözler önüne
serdi. Gazeteler taşra ve İstanbul baskısını yaptıktan sonra mesai biterdi.
Ama dijital dönüşümle birlikte habercilik 24 saat sürüyor. Bu süreçte ne yazık
ki bazı gazeteler dijitale geçmekte geç kaldı. Tirajları yüksek olan bazı gazetelerin
internet sitelerine baktığımızda trafiklerinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz.
Onların yerine bağımsız internet haber siteleri bulunuyor. Tabii bunun başka
sebepleri de var. Bunların başında gazetelerin dijitale direnmeleri, geç kabul
etmeleri de geliyor. Geleneksel medya yani yazılı basında bulunan işletmelerin
artık dijitalleşmeyi kabul etmeleri ve buna göre yatırım yapmaları gerekiyor.
Aslında baktığınızda dijitale geçişte geleneksel medyanın başlıca gideri olan
kağıt, baskı ve dağıtım giderleri ortadan kalkıyor, maliyetler azalıyor."
Geleneksel araçlarla ve yöntemlerle devam etmek imkansız
www.gazeteyenigun.com.tr internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Mesut Şimşek,
haber üretim sürecinin farklılaştığını ve yerel basının bülten haberciliğinden
vazgeçmesi gerektiğini belirterek, geleneksel medya rutininden ayrılmadan konfor
alanında faaliyetlerine devam eden yapıların yeni medyada tutunmasının imkansız
olduğunu ifade ediyor.
"Paranın bile şifrelendiği, nesnelerin internetinin konuşulduğu bir çağda
geleneksel araçlarla ve yöntemlerle devam etmenin imkansız olduğu aşikar. Diğer
yandan bu dönüşüm sadece mali kaynaklarla sağlanabilecek bir süreç değildir.
Kurumsal motivasyonun ve ekip mantalitesinin topyekün değişimini de gerektirmektedir.
Bizler de öncelikle kadromuzu bu yeni sürece uyum sağlayabilecek, bakış açısını
bu yönde yenileyebilecek bir yapıya çevirdik. Çeşitli eğitimler ve sürekli iyileştirme
toplantıları ile yol haritamızı çizdik ve kimi zaman günlük değerlendirmelerle
durum sorgulaması yaptık.
Bu süreçte yaşadığımız ve yaşandığını gördüğümüz en önemli değişim haber üretim
sürecinde oldu. Artık halkın okuyacağı, ilgileneceği konularla okuması gerektiğini
düşündüğümüz konuları işlemek durumundayız. Yerel basın artık bülten haberciliğinden
vazgeçmek zorunda kaldı. Değişime direnenler de zaten süreçte yol alamadı. Haber
ajanslarından hazır gelen haber metinlerinin ya da kurumlardan iletilen bültenlerin
artık bir fayda sağlamadığını daha net ifade ile halkın ilgisini pek çekmediğini
yaşayarak öğrendik. Haber sitemize girilmesini ve takip edilmeyi istiyorsak
gerçekten sokağın nabzını tutmamız gerektiğine şahit olduk. Bu durum aslında
yerel basını güçlendirdi ve ulusal basın ile rekabet eder hale getirdi.
Diğer yandan çalışan niteliğinin artışına şahit olduk. Geleneksel medyada rutininden
ayrılmadan konfor alanında faaliyetine devam eden yapıların yeni medyada tutunmasının
imkansız olduğunu gördük. Daha dinamik, yeni medya araçlarına hakim, çok yönlü
ve en önemlisi daha genç bir kadro yapısı ile çalışmalarımıza devam ettik. Bununla
birlikte üretim çeşitliliği yaşadık. Sadece yazılı değil görsel ve işitsel alanlarda
da kaliteli üretim yapılabilecek potansiyelimiz olduğunu keşfettik."
Resmi ilanlarla birlikte yeni bir gelir kaynağına kavuşan internet haber siteleri
istihdam konusunda artık daha rahat hareket edebiliyor. Mevzuatın yüklediği
sorumluluklar doğrultusunda haber sitelerinin içerikleri nitelikli ve güncel
olmak zorunda. Bu durum rekabeti beraberinde getirerek sektördeki toplam kaliteyi
artırma noktasında çarpan etkisi oluşturdu.
Resmi ilan geliri basın sektöründe rekabeti artırıyor
www.gazeteilksayfa.com internet haber sitesi imtiyaz sahibi İlhan Coşkun, resmi
ilan hakkı için gerekli olan şartların rekabeti artırdığını belirtiyor.
"Habercilikte rekabet hep olur. Resmi ilan hakkı ile bunun arttığını söyleyebiliriz. Resmi ilan hakkı için gerekli şartları yerine getirebilmek kolay gözükse de istikrarlı bir çaba istiyor. Trafiğiniz her an ciddi oranlarda düşebilir. Büyük bir risk altındasınız. Ve rakip siteler var. Okuyucularınız oralara kayabilir. Bu kaygılar rekabeti doğuruyor. Yukarıda ifade ettiğim gibi, dijital dönüşüm süreci kapsamında atılan resmi adımlarla internet medyasında ciddiyet ve sorumluluk bilinci artmıştır. Bu da kaliteyi yükseltiyor.
Yerel basının basılı nüshaları ile internet sitelerine baktığımızda bu farkı
çok net görüyoruz."
Değişimlerin etkisi zamanla daha iyi anlaşılacak
Kocaeli'de yayın yapan www.ozgurkocaeli.com.tr internet haber sitesinin genel
yayın yönetmeni Adem Turgut, değişimlerin etkisinin zamanla anlaşılacağını ifade
ediyor.
"Konvansiyonel bir yapıdan dönüşürken habercilik dilimizi internet haber
sitelerinin pratikliğine ve diline kavuşturduk. Örnek olsun diye söylüyorum;
bir kongreyi tek bir haberle aktarırken şimdi kongre ile eş zamanlı çok sayıda
haber içeriğini internet sitemize giriyoruz. Kocaelispor maçlarını, maçın öncesini
ve sonrasını ayrıntılı bir şekilde anlatarak çok sayıda haber ile okuyucularımıza
aktarıyoruz. Dijital medyada kalite daha da artacak. Bence yapılan düzenlemelerin
karşılığını 2 yıl sonra internet haber siteleri de bekleme sürelerini doldurup
ilan almaya başladığında görmeye başlayacağız. 5 yıl gibi daha uzun bir vadede
ise sektörümüz ciddi bir kurumsallaşma yaşayacak."
İçerik üretmenin amacı okuyucuya ulaşmak. İnternet sitelerinin en büyük gelir
kalemi de okuyucuların sağladığı trafikler. Bu noktada sektörün en büyük açmazı
manipüle edilmiş trafiklerle gelir elde edilmeye çalışılması. Basın İlan Kurumu,
bir ilke imza atarak kendi bünyesinde geliştirdiği BİK Analitik yazılımıyla
kısa sürede internet haber sitelerinin trafiklerini doğru bir şekilde ölçümlemeyi
başardı. Kurum görev alanına giren haber siteleri ilan yayımlama hakkı elde
edebilmek için ziyaretçi trafikleri konusunda yoğun çalışmalar yürütüyor. Manipülatif
trafikleri engellemek için de büyük uğraş veriyor.
Manipülatif trafikler hem kaliteyi hem de markalaşmayı öldüren bir keyfiyettir
Trabzon'da yayın yapan www.günebakış.com.tr internet haber sitesinin imtiyaz
sahibi Ali Öztürk, trafiklerin artırılması yönünde yaptıkları çalışmalarda tüm
dünyada kabul görmüş kuralları referans aldıklarını vurguluyor.
"İnternet haber sitemizin ziyaretçi trafiğinin artırılması için habercilik
ilkelerine bağlı kalarak, arama motorlarının tavsiye ettiği gibi okuyucu odaklı
haber yapmayı her zaman ön planda tuttuk. Haber içeriklerimizi kullanıcının
başka kaynaklara ihtiyaç duymadan tam anlamıyla aradığını bulacağı şekilde dizayn
ettik. İçeriklerimizi video, resim, grafik öğelerini de kullanarak sürekli olarak
besledik. Şiddet veya kan barındıran içeriklere izin vermeyerek hem arama motorlarının
hem de okuyucunun takdirini kazandık. Sadece yerel kuralları değil, tüm dünyada
kabul görmüş kuralları referans kabul ettik. Podcast benzeri tüm yeni gelişmeleri
yayınlanan raporlardan takip ettik. Ve en önemlisi benzersiz içerik girdik.
Her gün birçok özgün, benzersiz haber ürettik. İnsanların sosyal medyalarında
haberlerimizi paylaşmaya teşvik ettik. Manipülatif trafik konusunda; arama motorlarını
aldatmaya yönelik yapılan işlemlere en başından beri yüz vermedik. Biz biliyoruz
ki manipülatif trafik hem kaliteyi hem markalaşmayı öldüren bir keyfiyettir."
Önemli olan sokağa inmek, sokağın sesi olmak
Sakarya'da yayın yapan www.medyabar.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi
Zafer Tokuş, trafiğin artması için sokağa dikkati çekerek sokağın sesi olabilmenin
önemine değiniyor.
"Sıcak haberleri ve gündemi takip ediyoruz. Sokaktayız. Vatandaşlardan
gelen şikayetlere, taleplere ve isteklere internet sitemizde sıkça yer veriyoruz.
Sorunlarının, şikayetlerinin dikkate alındığını görenler haberlerini sosyal
medyada paylaşınca trafikte artıyor. Burada önemli olan sokağa inmek. Sokağın
sesi olmak"
1 Ekim 2023 tarihi itibariyle trafik şartlarını yerine getiremediği için ilan
akışı durdurulan internet haber siteleri içinse henüz hiçbir şey bitmedi. Önlerinde
her şeye yeniden başlayıp resmi ilan pastasından pay alacakları sisteme dönebilecekleri
6 ay süreleri daha bulunuyor.
Görünen o ki gazeteler ve internet haber sitelerinin kendilerini güvende hissedeceği
bir ortam artık hayal değil. Günün sonunda kazananlar gazeteciler, gazetecilik
mesleği, basın işletmeleri, okurlar ve topyekün kamuoyu olacak.