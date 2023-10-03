Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak alan öğrencilere Kur'an hediye edildi

'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Ana sayfaHaberler Eğitim

Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak alan öğrencilere Kur'an hediye edildi

Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak alan 5. ve 8. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 17:24, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 17:26
Yazdır
Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak alan öğrencilere Kur'an hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu'nda öğrencilere hediyeleri verildi.

TDV Başkanı İzafi Turan ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, okuldaki bazı sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, hediyelerini sundu.

Burada, basın mensuplarına çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Başkanı Turan, projeyle hayat kitabı Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Turan, "78 ilde 196 ilçede bugüne kadar 3 bine yakın müracaat oldu. Biz bu öğrencilerimize bunu dağıtacağız. Ankara'da müracaat edenlerin kahir ekseriyeti bu okulda. 220 civarında bir talep bu okuldan geldi." dedi.

Diğer şehirlerde de müftülüklerin okullara gelerek dağıtım yapabileceğini belirten Turan, çocukların müftülüklere giderek de hediyelerini alabileceklerini aktardı.

Hediye alan öğrencilerden bazıları da Kur'an'ı ve dinini öğrenmek için bu dersi seçtiklerini anlattı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 5. ve 8. sınıflara hediye dağıtımına TDV gönüllüsü sanatçı ve oyuncu Necip Karakaya da katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber