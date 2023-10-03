Kütahya'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede öldü

Törene, İsneyn Delikanlı'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ile mahalle sakinleri katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Delikanlı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından hastane morgundan alınarak evinin bulunduğu Moymul Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Tunçbilek beldesinde özel bir şirket tarafından linyit çıkarılan ocakta çalışan İsneyn Delikanlı'nın (37) bulunduğu alanda göçük meydana geldi.

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