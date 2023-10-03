Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 Yurt Yönetim Personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanı: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 21:42, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 21:58
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şu şekilde:
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor.
Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor.Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 3, 2023
📌Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve https://t.co/6zLCl1cGBw sayfamızda yayımlanacaktır.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.💫 pic.twitter.com/nNWaEEE9zs