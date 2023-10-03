Annesini bıçakla öldüren genç kadın çatıdan atlayıp hayatına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde oturan 53 yaşındaki Ayşe Alagöz ile 25 yaşındaki kızı Dilara Alagöz arasında tartışma çıktı.

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