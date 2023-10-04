Askeri birliğe sızacaktı: Sahte pilot kimlikli terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlediği saldırının ardından, yeni bir eylem için talimat verdiği ortaya çıktı. Terör örgütünün askeri tesislere sahte kimliklerle girmeye çalışacağı öğrenildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Sosyal Tesisleri'ne sahte pilot teğmen kimliğiyle girmeye çalışan bir kişi görevli jandarma personeli tarafından yakalandı. Ele geçirilen kişinin PKK/YPG üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin aynı zaman üniversite 1. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Sorgulanan şüpheli, 81 ilde askeri bölgelere sahte kimliklerle giriş yapmaya çalışılacağını itiraf etti.

BÜTÜN İLLER UYARILDI



Polis, 81 ilin askeri tesislerine konuyla ilgili ikaz yazısı yazdı. Sahtesi üretilen teğmen kartının orijinal kimliğe uymadığı, yanlış hazırlandığı ortaya çıktı. Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

Burak Doğan

