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İstanbul para yutuyor! Yaşamanın maliyeti cep yakıyor

Megakent İstanbul'da yaşamanın maliyeti giderek artıyor. Kiraların uçuşa geçtiği, ulaşım maliyetlerinin arttığı, gıda fiyatlarının cep yaktığı İstanbul'da dört kişilik ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44 bin 561 liraya dayandı. <

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 08:14, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 07:54
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İstanbul para yutuyor! Yaşamanın maliyeti cep yakıyor

İş gücü sahası nedeniyle yıllardır büyük göç alan ve 'taşı toprağı altın' olarak bilinen İstanbul'da yaşam maliyetleri cep yakıyor.

Fahiş kiralar, ulaşıma gelen zamlar ve gıda maliyetlerinin yanı sıra okul masrafları ve sağlık giderleri ile megakent adeta para yutuyor.

Son verilere göre, İstanbul'da yaşam maliyeti 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 79,42 artışla zirve yaptı. Megakentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti artık 44.561 lira seviyesine yükseldi.

Rakamlar, asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için İstanbul'da yaşamın ne kadar zor olduğunu da gözler önüne serdi.

GEÇEN AYA GÖRE 2 BİN LİRA ARTTI

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Eylül ayı araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı.

İstanbul'daki 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz aya göre bu hesaba 1.968 lira daha eklendi.

Megakentte yaşamanın maliyeti önceki aya göre, yüzde 4,62, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında artış gösterdi.

KIRMIZI ETE YAKLAŞILMIYOR

Hanelerin sürekli kullandığı bazı ürünler bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken artış yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Et ve kıyma fiyatları da yıllık değişim oranında yüzde 117 yükseldi.

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