Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor

Turizm gelirini baltalayan, devletin vergi kaybına neden olan, kiralık konut sorununu artıran, güvenlik zafiyetine neden olan günlük kiralık evlere çeki düzen getirecek yasa teklifi netleşti.

Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.



KOMŞUDAN İZİN ALACAK

Edinilen bilgilere göre, ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda.

Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.

UYMAZSA EV MÜHÜRLENECEK

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.

KİMLİK BİLGİSİ İBRAZ EDİLECEK

Günlük kiralamalarda kişilerin kimlik bildirimi olmadığı için bazen bu evler yasadışı işler için de kullanılabiliyor. Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.

DÜNYADA DA YENİ KANUNLAR DEVREYE ALINDI

İTALYA:

Yüzde 21 Airbnb vergisi alıyor. Floransa gibi turistin yoğun şehirlerin merkezinde Airbnb kayıtları donduruldu. Roma gecelik ücrete yüzde 2-8 arası ek vergi uyguluyor.

HOLLANDA AMSTERDAM:

Evler yılda en fazla 30 gece için kiralanabiliyor.

PORTEKİZ LİZBON:

Yeni Airbnb lisansına yasak geldi.

MALEZYA PENANG:

Airbnb'ye yasak getirdi.

MALEZYA PENANG:

Airbnb'ye yasak getirdi.

AVUSTURYA VİYANA:

Günlük kiralamalar şehir içinde belli bölgelerde yasak.

İNGİLTERE LONDRA:

Yılda 90 gece veya daha az kiralama yapılabiliyor.

JAPONYA-TOKYO:

Kısa süreli kiralamaları yılda 180 gün ile sınırladı. Ev veya binada yerleşik olarak yaşayan birinin olması zorunlu.

ABD:

Birçok eyalet ek vergi ve kayıt zorunluluğu getirirken, bazıları da belirli sürelerin altında kiralamalara izin vermemeye başladı. Dallas Airbnb'ya yasak getirdi. New York'ta Airbnb kiracıları şehre kaydolmak zorunda. Bir evde en fazla iki kiracıya izin veriliyor. Airbnb üzerinden kiracı ya da ev sahibi olmanız için kimliğinizi onaylamanız gerekiyor.

FRANSA:

Günlük kiralama için belediyede ilgili birime kayıt şartı aranıyor, kısa süreli olarak yılda en fazla 120 gün kiralama yapılabiliyor.

ALMANYA BERLİN:

İzin belgesi şartı var. Uymayana 100 bin euroya kadar ceza kesiliyor.

İSPANYA BARSELONA:

2021'de yasak getirdi. 1 aydan kısa süreli kiralama yasak. Ayrıca ruhsat şartı aranıyor.

AVUSTRALYA SİDNEY:

Yılda 180 gün kiralama sınırı uygulanıyor.

SİNGAPUR:

3 aydan kısa süreli ev veya oda kiralanamıyor.

GELİR VERGİSİNE TABİ OLACAK

Günlük kiralamalar devletin milyarlarca TL vergi kaybına da neden oluyor. Yeni yasayla, bu konutları kiraya verenler gelir elde ettiği için gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca bu konutlar turizm tesisi olarak kayıt altına alınacağı için konaklama vergisi de vermeye başlayacaklar. Bu yılın başında devreye alınan konaklama vergisiyle, turizmciler yıllık cirosunun yüzde 2'sini vergi olarak devlete ödüyorlar.

Betül ALAKENT