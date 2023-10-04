FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada iki gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 09:05, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 09:05
Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.
Bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.