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Diyarbakır'da 5 okulda eğitime 'sel' arası

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 10:09, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 10:27
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Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. 5 okul selden etkilendi.

Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit ilkokulu, Akçesir ilkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

BAZI EVLERİ SU BASTI; DOLU DA ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde taşkına neden oldu.

Bazı yollar suyun getirdiği toprakla çamurlaşırken, bazı ev ve ahırları su bastı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışıyla bazı bahçeler ise zarar gördü.

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