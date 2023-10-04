PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılı PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı 2. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

2023 - 2024 eğitim - öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine 84 erkek ve 12 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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