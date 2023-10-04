Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, Bursa'nın sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, turizmiyle lokomotif şehirlerden olduğunu söyledi.

Bu vesileyle eylül ayı dış ticaret rakamlarını Bursa'da açıklamak istediklerini belirten Bolat, 2023 yılının dünya ekonomisi için büyüme anlamında oldukça durgun bir seyir gösterdiğini vurguladı.

Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk olduğunu dile getiren Bolat, "Hatta gelişmiş ülkeler açısından gerileme de söz konusu. Biz bir de çok ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bunun hem büyüme anlamında üretime hem de dış ticaret anlamında ihracat rakamları açısından olumsuz etkilerini yaşadık. Bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla ekonomimizdeki dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Bunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

- "Ocak-eylül döneminde ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Eylül ayı dış ticaret rakamlarına değinen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık. Tebrik ediyoruz. Temmuz ayında ihracat rakamımız yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Ağustos ayında yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda gerçekten ihracat anlamında iyi bir performans gösterdik. Temmuz ayında 20,3 milyar dolardı, ağustos ayında 21,6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22,7 milyar dolara ulaştık. Bakın 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı. Dünya konjonktürüne rağmen Türkiye'deki bazı doğal afet olumsuz etkilerine rağmen bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ocak-eylül döneminde 9 aylık baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviyeyle hemen hemen aynı. Kafa kafaya bir rakam."

Bolat, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan ihracat kaybını son 7 ayda telafi ettiklerini anlattı.

Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldiğini bildiren Bolat, "Burada şunu ifade etmek isterim ki deprem sürecinde 7 ayda tam 6 milyar dolarlık bir kaybımız var ihracatta. Deprem felaketi olmasaydı aslında ihracat rakamımızda bugün itibarıyla 9 ayda 6 milyar dolar daha fazla bir ihracattan bahsediyor olacaktık." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 aydır ithalatta düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Temmuz ayında yüksek bir ithalatımız vardı; 32,3 milyar dolar. Ağustos ayında bu 30,3 milyar dolara, eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde (UİB) düzenlenen eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82'ye yükseldiğini bildirdi.

Enerji ürünleri ithalatının ciddi maliyet oluşturduğunu dile getiren Bolat, geçen yıl aylık ortalama 8 milyar dolar civarında olan enerji ithalatının bu yıl 5,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bolat, enerji ithalatında döviz tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. Enerji ve altın hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı da yüzde 102 oldu. İthalatımızda çok önemli bir gelişme var. Düşüş eğilimi devam ediyor. 3 aydan bu yana ithalatımızda bir düşüş eğilimi var. Temmuz ayında yüksek bir ithalatımız vardı; 32,3 milyar dolar. Ağustos ayında bu 30,3 milyar dolara, eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Bakın temmuz ile eylül arasında 5 milyar dolarlık bir gerileme var, ithalatımızda. Özellikle ağustos ayından bu yana altın ithalatımızda 2 milyar dolarlık gerileme söz konusu oldu. Otomotiv ithalatımızda yine ağustos ve eylül ayında bir gerileme sağladık. Bu da kayda değer bir gelişme. Cari işlemler açısından inşallah eylül ayında bir fazla göreceğiz diye ümit ediyoruz. Aynı şekilde ağustos ayında da cari işlemlerde inşallah ya denge ya bir fazla görme ihtimalimiz var. Açık da olsa çok küçük bir açık olabilir. Yakında o da açıklanacak."

- "3 sektörde aylık artış oranımızın çok çok üzerinde bir artış var"

İthalatı azaltmaya, ihracat artışını sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Bolat, "Demek ki alınan tedbirler ve uygulanan politikalar bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türk lirasıyla yapılan ithalattaki artışın ocak-eylül döneminde yüzde 141 artarak 416 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Eylülde motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 5,5 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Kazan ve makine ihracatımız yüzde 4,7 oranında artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Elektrikli makine ve cihazlar ihracatımızda da yüzde 10'a yakın bir artış var; 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gördüğünüz gibi bu 3 sektörde aylık artış oranımızın çok çok üzerinde bir artış var." diye konuştu.

Bolat, ocak-eylül dönemindeki ihracata ilişkin, "Motorlu kara taşıtları ihracatımız ana sanayi ve yan sanayi olarak yüzde 17,5 artışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kazan ve makine ihracatında da yüzde 14,6'lık artışla 18,7 milyar dolara ulaştık. Orada da gerçekten çok iyi bir tablo var. Elektrikli makine ve cihazlar ihracatında da yüzde 16'lık artış var; 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Bursa'nın ülkenin ekonomisine ciddi katkı sunduğunu söyleyen Bolat, kentin gayrisafi milli hasıla içinde yüzde 4'lük payla 5'inci il olarak yer aldığını belirtti.

Bolat, Bursa'nın ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125,5 olduğunu, bu ilin net ihracatçı pozisyonunda bulunduğunu ifade etti.

- "İhracat yolculuğunda daha fazla sizlere destek sağlayacağız"

Orta Vadeli Program ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadele, programımızın en önemli gündemini oluşturmaktadır, mihenk taşını oluşturmaktadır. Depremzede vilayetlerimizin ayağa kaldırılması, enflasyonla mücadeleyle birlikte çalışmalarımızda hükümetimizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu vesileyle dezenflasyonist sürece katkı sağlayacak yapısal alanların, reformların en başında cari işlemler dengesinde başaracağımız kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu vesileyle hükümet olarak ve Ticaret Bakanlığı olarak hem mal ihracatının hem de hizmetler ihracatının daha fazla artırılarak döviz gelirlerimizin artırılması temel amaçlarımızın başında gelmektedir. İnşallah bu vesileyle Ticaret Bakanlığı olarak 2028 yılı itibarıyla önemli bir vizyon projesi, belgesi hazırladık. İhracat tanıtım ve pazarlama vizyonu. Bu noktada Türkiye İhracatçılar Meclisindeki ihracatçılar birliği yöneticileriyle, başkanlarımızla çalışıyoruz. Yeni destek modülleri, yeni destek enstrümanları geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıl Bakanlığımızın bütçesi inşallah 2 katından biraz daha fazla artırılacak. İhracat yolculuğunda daha fazla sizlere destek sağlayacağız."

Bolat, ihracata destek amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu yılın 9 ayında 148 ticaret heyeti programı düzenlediklerini, kalan 3 ayda da bu programların devam edeceğini söyledi.

Bakan Bolat, 12-13 Ekim'de İstanbul'da Afrika Ticaret ve İş Forumu düzenleneceğini belirterek, iş insanlarını bu etkinliğe davet etti.

Hizmet ihracatına da değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yılki rakamımız 90 milyar dolardı. Bu yıl inşallah 105 ila 110 milyar dolar arasında bir hizmet ihracatımız olacak. Zaten yeni açıklanan Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamlarına ulaşarak ülkemize toplamda 365 milyar dolar döviz gelirini sağlayacağız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Turizm bu sene de çok iyi gitti. Son 12 ay itibarıyla 48 milyon 700 bin turist girişi oldu. İlk 8 ay itibarıyla da 33,5 milyondu bu rakam. Yıl sonuna kadar inşallah 55-56 milyon turist rakamına ulaşma hedefimiz devam ediyor. Gerçekten artık Türk ürünleri dünyada kalitesiyle, hızlı teslimiyle, satış sonrası hizmetlerle gerçekten marka değeri yüksek, algı değeri yüksek bir hale geldi. Bunları siz kıymetli sanayicilerimize, çiftçilerimize, tarımcılarımıza ve ihracatçılarımıza borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah Orta Vadeli Program'a göre 2026 yılında 302 milyar dolarlık bir mal ihracatına ulaşma hedefimiz var. Bu vesileyle katma değerli ve inovasyon odaklı üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm ve halkımızın refahının artması önceliklerimiz çerçevesinde çalışmalarımıza, reformlarımıza sizlerle birlikte devam edeceğiz."

Toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile çok sayıda sanayici katıldı.