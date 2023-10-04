KYK Yurdundaki eksiklikler öğrencileri mağdur ediyor

Üniversiteler, açıldı. Öğrenciler de yurtlara yerleşmeye başladı. Öğrencilerin bir kısmı 25 Eylül'den itibaren yurtları doldururken bazıları ise tatilini son gününe kadar kullanmayı tercih etti.



Geçen dönemin online olması ve açılış tarihlerinin ertelenmesi nedeniyle 9 aydır üniversitelerinden ve arkadaşlarından uzakta olan öğrenciler tekrardan yüz yüze eğitime başladılar. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KGYM) bağlı yurtların kapasite yetersizliğinden, dolayı özel bir yurttan KYK yurduna çevrilen Ankara Gölbaşı'daki bulunan Mogan KYK yurdu yeni dönemde öğrenci kabul etmeye başladı.

Ancak yurtta bulunan eksiklikler öğrencileri mağdur ediyor. Özellikle Mescit odasında bulanan su arızadan dolayı öğrenciler ıslak zeminde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca, öğrencilerin ifadelerine göre, 2 kişilik odaların 4 kişilik hale dönüştürülmesi gibi konut düzenlemeleri, dar ve kalabalık odalar, öğrencilerin yaşam konforunu olumsuz etkilediği, aynı şekilde suyun akmaması ve yeterli dolapların sağlanamaması da günlük yaşantılarını zorlaştırmaktadır.