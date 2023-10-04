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İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kamu kurumları arasında okul öncesi eğitime erişim amacıyla imzalanan protokoller kapsamında 6 yeni anaokulu hizmete alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 11:45, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 11:45
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İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün farklı kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle kente yeni anaokulları kazandırılmaya devam ediliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ataşehir Vergi Denetim Kurulu, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kurum ve kuruşların bünyesinde hizmete alınan anaokulları kapılarını öğrencilere açtı.

Yeni açılan okul öncesi eğitim kurumları arasında Kadıköy Süleyman Yalçın Hastane Anaokulu, Küçükçekmece Adliye Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Anaokulu, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kopuzlar Vakfı Anaokulu, İTÜ Anaokulu ile Ataşehir Vergi Denetim Kurulu Anaokulu yer aldı.

Kurum ve kuruluşlarda açılan anaokulları sayesinde çocuklar okul öncesi eğitimlerini tamamlarken çalışan anne babalar da gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebilecekleri okula kavuşuyor.

İmzalanan protokollerle çocukların, okul öncesi eğitime erişiminin sağlanması, eğitim altyapısının sürdürülebilir ve ulaşılabilir olması hedefleniyor.

- "Eğitimin her aşamasında çocuklarımıza en iyisini sunmayı amaçlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, okul öncesi eğitimin çocukların hayatında oldukça kritik bir dönem olduğunu, bu yaşta alınan eğitimin bireyin ilerleyen yaşantısında temel oluşturduğunu belirtti.

Çocukların bu dönemde en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak için çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Yentür, "Açılan anaokullarıyla sadece eğitime erişimi değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. İstanbul'da, her bir ilçemizde, her bir mahallemizde, her bir çocuğumuzun kaliteli eğitim alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini daha da genişleterek, eğitimin her aşamasında çocuklarımıza en iyisini sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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