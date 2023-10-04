Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde Türkiye'de ilk olan araç inceleme atölyesi kuruldu. Atölyede bulunan cihazlar, şasi ve motor numaralarını yaklaşık 10 dakika süren işlemle tespit ediyor. Kocaeli Emniyetinin girişimleriyle kurulan atölye, vatandaşların mağduriyetlerini daha hızlı sürede gidermeye yardımcı olurken, aynı zamanda oto hırsızlarının da korkulu rüyası olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 12:03, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 12:04
Yazdır
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak

Kazalı veya yakalama hacizli araçların bilgilerinin, hırsızlar tarafından çalıntı araçlara aktarılması suretiyle change yapılarak piyasa sürülmesi vatandaşları mağdur ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de bu konuda vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek ve mağduriyetlerini çabucak giderebilmek için yeni bir atölye kurdu. Türkiye'de ilk olan Araç Ön İnceleme Atölyesi, oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik konularında teknik bilgiye sahip emniyet personelinin daha donanımlı hale gelmesini sağladı.

Eylül ayında faaliyetlere başlanan atölyede, araç incelemeye ait tüm teknolojik cihazlar bulunuyor. Alanında uzman Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, atölyede bulunan teleskopik kamera ve beyin okuma cihazı ile gözle görülmesi zor olan şasi ve motor numaralarını daha hızlı okuyor. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlemle, araçların çalıntı veya change olup olmadığı kısa süre içinde tespit ediliyor.

"Ülkemizde daha önce hiç uygulanmamış yöntem uyguladık"

Araç Ön İnceleme Atölyesi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Başkomiser Şenol Mavi, "Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü olarak ülkemizde daha önce hiç uygulanmamış yöntem uygulayarak, Araç İnceleme Atölyesi ismi altında atölye kurduk. Kuruluş amacı, çalıntı veya change yapılmış araçların, daha hızlı ve seri şekilde tespitine yönelik 'Polisimiz ne yapabilir?, 'Nasıl daha hızlı ve seri şekilde vatandaşımızın mağduriyetini gidebiliriz' noktasında kuruldu" dedi.

Hırsızlara göz dağı veriliyor

Atölyede araçların teknoloji kullanılarak daha detaylı incelendiğine dikkat çeken Şenol Mavi, "Atölyede şasi ve motor numaralarını, aracın üstündeki diğer fabrikasyon üretimdeki donanımlara bakarak, cihazımız var, onu bağlıyoruz ve bu şasi numaralarının hangilerinin hangi araca ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Farklı bir şasi numarası bulduğumuzda da, kendi sistemimizden sorgusunu yaparak, çalıntı veya change olup olmadığını seri şekilde tespit ediyoruz. Buradaki en önemli amacımız bu. Aynı zamanda, bu atölyeyi kurarak, hem devletimizin vatandaş nezdinde daha teknolojik imkanlardan faydalanarak, hızlı tespit yaptığını göstermek ve hırsız ve suç camiasındaki kişilere daha büyük göz dağı vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Atölye, kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemlerden daha üst düzey"

Başkomiser Şenol Mavi, oto hırsızlıkla mücadele eden personelin teknik donanıma sahip olduğunun altını çizerek, atöyedeki cihazların da personelin daha nitelikli çalışmasına imkan sağladığını vurguladı. Mavi, "Teleskopik kamera çoğu yerde olmayan bir kameradır. Motor kaputunu açtıktan sonra kamerayı içeri doğru sarkıtarak, elle ya da gözle görülemeyecek bütün şaşe ve motor numaralarını, seri numaralarını okuyabiliyoruz. Aynı zamanda boya tespiti yapabiliyoruz. Bir de beyin okuma cihazımız var. Bu cihazı araca bağlayarak, aracın üzerinde bütün parçaların, hangi şasi numarasına ait, hangisi farklı bir şasiye ait, çalıntı mı değil mi onun tespitini yapıyoruz. Bu şuan ülkemizde kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemlerden daha üst düzey. Bu atölyenin Türkiye'nin tamamına yayılmasına için çalışmalara da başlandı" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir emniyet müdürlüğümüzde bu sistem yok"

Atölyedeki araç inceleme süresinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade eden Mavi, "Bir arabanın çalıntı mı, change mi, bu arabanın şaşe numarasında oynama var mı, beyinde farklı bir şasi var mı bunların hepsini 10 dakikalık süreçte ortaya çıkarıyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü haricinde hiçbir emniyet müdürlüğümüzde bu sistem yok. Araç İnceleme Atölyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak bizim aklımıza gelen fikir olarak hayata geçirebildiğimiz proje oldu. Umarım tüm ülkemize de yaygınlaşır" şeklinde konuştu.

"Atölye oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak"

Şenol Mavi, atölyenin eylül ayında hizmete başladığını da ifade ederek, "Atölyeye 26 araç geldi. 26'sının da tespitini yaptık. Elimizdeki teknoloji çok güzel. Aynı zamanda burayı eğitim atölyesi olarak da kullanıyoruz. Burası hem oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak hem de bu suçla mücadele eden polis arkadaşımızın daha aktif görev yapabilmesini sağlayacak" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber