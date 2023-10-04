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Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 13:47, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 13:47
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Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama

Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- ABB açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.

Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.

- Hastanede tedavi altına alınan itfaiye erlerinin kimlikleri

Edinilen bilgiye göre yangın ihbarının ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 katlı binanın yöneticisi ile görüştü. Apartman yöneticisi, yangının çıktığı dairede tek başına yaşayan kiracı M.A'nın telefonuna ulaşılamadığını ekiplere iletti.

Söz konusu dairenin tamamen yandığı, içerde herhangi birinin olmadığı belirlenirken, yangına müdahale ederken hayatını kaybeden Fahrican Yavaş dışında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin Süleyman Aytar, Uğur Oktay ve Orçun Yaşar olduğu belirtildi.

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