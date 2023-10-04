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'Türkiye'de 9,4 milyon çocuk yoksullukla mücadele ediyor!'

Türkiye'de çocuk yoksulluğunun artan bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Doğan, Meclis'te bu önemli meseleyi gündeme taşıdı. Ülke genelinde ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki artışın neden olduğu derin yoksulluk, özellikle çocukları etkiliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 9,4 milyon çocuğun yoksullukla mücadele ettiği bir dönemde, bu soruna karşı çözüm bulma zamanı geldiğini belirten Doğan, çocukların sağlıklı beslenme, eğitim ve barınma gibi temel haklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 11:48, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 13:17
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'Türkiye'de 9,4 milyon çocuk yoksullukla mücadele ediyor!'

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ülkede yaşanan "çocuk yoksulluğu" sorununu meclis gündemine taşıdı.

Doğan, ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki artışın "derin yoksulluğu" ülke gündeminin en hayati başlığı haline getirdiğini söyledi. Araştırmalar, bu durumun en çok çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi ile eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesini etkilediğini göstermektedir dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yıl ilk defa açıkladığı "çocuk, yoksulluk ve yaşam" raporu verilerinde, Türkiye'de 9,4 milyon çocuğun yani her iki çocuktan birinin yoksulluk çektiği, ülke geneli değerlendirmelerinde ise nüfusun yüzde 32,6'sının yoksulluk riski altında olduğunun belirtildiğini söyleyen Doğan, risk altında olanların yüzde 42,7'sini, 0-17 yaş arası "ciddi yoksulluk çeken çocuk" oluşturmaktadır. Uzmanlar bu durumun, sosyal dışlanma riski yaratabileceği uyarısında bulunmuştur dedi.

Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu İl yüzde 20,6 ile Şırnak!

Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre, Türkiye'de 14,8 milyon kişinin yetersiz beslendiğini, bu oranın en yüksek olduğu İl'in ise yüzde 20,6 ile Şırnak'ın olduğunu söyleyen Doğan, BM'nin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nda, Türkiye'de yetersiz beslenmenin yaygınlık oranının yüzde 2,5, 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranının ise yüzde 5,5 olarak açıklanmıştır ifadesini kullandı.

Bakanlık "çocuk yoksulluğu" sorununu acil gündemine almalı!

Türkiye'de yaşayan çocuk sayısı son istatistiklere göre yaklaşık 23 milyon olup bu oran, ülke nüfusunun %26,9'unu oluşturmaktadır. Barınmadan yeterli gıdaya eşirime, eğitimden sağlığa ve yaşanılabilir bir çevreye kadar çocukların temel haklarına dair sorunların acil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi Bakanlığınızın sorumluluğundadır.

"9,4 milyon çocuk için Bakanlık hangi çalışmaları yürütmektedir?"

Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti;

-. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SED kapsamında, ailelerine ödeme yaptığı ve temel ihtiyaçları karşılanamadığı için ailesinden koparılan ya da koparılma riski taşıyan çocuk sayısı kaçtır?
-. "Ciddi yoksullaşma" yaşayan 9,4 milyon çocuk için Bakanlık hangi çalışmaları yürütmektedir?
-. Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre, yüzde 20,6 ile Şırnak çocuklarda yetersiz beslenmenin en yüksek oranda yaşandığı il olarak tespit edilmiştir. Bakanlığın, il özelinde, çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesi için başlattığı bir çalışma var mı?
-. Bakanlığınızın, iddialarda yer verilen yoksul çocuk sayısındaki artışın kalıcı olarak çözüme kavuşturulması konusunda kapsayıcı farklı bir yaklaşımı, çalışması ya da uygulanmakta olan projesi var mıdır?
-. Ekonomik kriz ve yoksullaşma nedeni ile kaç çocuk Bakanlığınızın korumasına bırakılmıştır?
-. Giderek artan ve "çocuk yoksulluğu" olarak adlandırılan mevcut durum göz önüne alındığında, Bakanlığınız tarafından, çocuk sağlığı ile bedensel ve zihinsel gelişim bozukluklarına odaklanan yaygın saha araştırmaları ve taramalar yapılmakta mıdır?
-. Ülke genelinde durumun önemi ve hassasiyeti ortadayken Bakanlıklar arası ortak bir çalışma ve acil eylem çağrısı yapmak için hala ne beklenmektedir?
-. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nde yoksul çocukların okul ortamında "Arkadaş edinmede zorluk, utanma ve sosyalleşmede zayıflık" gibi olumsuzluklara maruz kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu tespitlere dayanarak, artan yoksulluğun önlenmesi ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla, Bakanlığınız hangi önlemleri almaktadır?
-. Sağlık Bakanlığı'nın 2019-2023 Çocukluk Çağıı Obezitesinin Önlenmei Eylem Planı'nda, tüm okul koridorlarında ve spor alanlarında ücretsiz, temiz, içilebilir su temini için %70 su çeşmeleri sağlanmasının yanı sıra ücretsiz taze sebze ve meyve desteğinin sağlanacağı "okul meyve/sebze ve okul sütü/üzümü" programları, 2023 yılı hedeflerinde yer almıştır. Hedefte gerçekleşme yüzdesi kaçtır? Bakanlığınız tarafından konunun takibi yapılmakta mıdır?


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