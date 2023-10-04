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Meclis'te ziyaretçiler için 'günlük 5 araç' sınırlaması

TBMM'nin Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve güvenlik gerekçeleriyle ziyaretçilerin Meclis'e araçla girişine sınırlama getirildi. Her milletvekiline en fazla 5 "araçlı ziyaretçi" hakkı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 13:03, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 13:03
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Meclis'te ziyaretçiler için 'günlük 5 araç' sınırlaması

Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlamasıyla milletvekillerinin seçim bölgelerinden bireysel ve gruplar halinde ziyaretçi akışı yaşanmaya başladı. Siyasi parti gruplarının toplantılarının da başlamasıyla TBMM'de yoğunluk en üst seviyeye çıktı.

Ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçla TBMM'ye giriş yapmak istemesi, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında trafiği artırdı.

TBMM İdare Amirliği tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, Güvenlik Koordinasyon Kurulunun kararıyla Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına "araçla ziyaretçi girişi" yazmaya yetkili makamlara günlük 5 araç giriş hakkı verildi.

5 aracın üzerindeki taleplerin güvenlikten sorumlu idare amirinin onayına sunulacağı ifade edilen yazıda, kararın sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alındığı, araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı vurgulandı.

Yazıda ayrıca "1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.

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