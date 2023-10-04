TBMM Başkanı Kurtulmuş, Akşener'i kabul etti

Kabulde, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yer aldı.

Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşen kabul, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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