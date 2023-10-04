RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı

RTÜK, haftalık olağan toplantısında Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporunu gündemine aldı. Masadaki ilk raporun konusu Ayşenur Arslan oldu. RTÜK, İçişleri Bakanlığı'na yönelik hain terör saldırısı sonrasında Halk TV ekranında olayı yorumlayan Ayşenur Arslan'ın sözlerini mercek altına aldı. Toplantıda Üst Kurul üyeleri, Arslan'ın beyanlarını titizlikle inceledi. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan'ın "O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış" sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı buldu. RTÜK, 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz" hükmünü ihlal eden Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Halk TV'ye ikinci yaptırım

RTÜK, Halk TV'nin "Haber Masası" programına ilişkin hazırlanan uzman raporunu da karara bağladı. Programda, FETÖ propagandası yapan bir film yer aldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 60. Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekmesi yorumlanırken, konuk Ezel Akay'ın sözleri yasa ihlali olarak değerlendirildi. Üst Kurul, Akay'ın "Bir kere bu ülke çok uzun yıllardır düşünce sahibi yazarlarını, gazetecilerini öldürmüş, işkence etmiş, mahkum etmiş bir geleneğe sahip" ifadelerinin yasada geçen yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Toplantıda Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.