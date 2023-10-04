İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kadından biri öldü

Arnavutköy'de, hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kadından biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haraççı-Hadımköy yolunda karşı tarafa geçmeye çalışan Hanife M. ile Sevim Ş'ye hafriyat kamyonu çarptı.

Sevim Ş. kamyonun altında kalırken Hanife M. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipler, kamyonun altından çıkarılan Sevim Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kamyonun yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpması ve bir kadının kamyonun altında kalması yer alıyor.