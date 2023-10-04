Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 15:54, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.
Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.