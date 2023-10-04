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Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 16:20, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 18:26
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Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yanardağ, tutuklanmasının medyaya gözdağı vermek için olduğunu iddia ederek, "Burada olmamın nedeni Tele 1'in yaptığı yayınlar, benim gazetecilik anlayışımdır. Programın toplam süresi 50 dakika. Suçu ve suçluyu övmedim. Benim yaptığım AK Parti iktidarının politikalarını eleştirmektir." diye konuştu.

Yanardağ, gazeteci olarak fikri takip içinde olayı değerlendirdiğini savunarak, sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia etti.

Programda kullandığı ifadelere dair savcılığın ikinci bir montaj video ürettiğini öne süren Yanardağ, "Sosyal medyada ağzı bozuk ahlaksız trol ordusu var. Onları millet yerine koyan savcılık var. Bir yaygara, kampanya başlatıyorlar. Ellerinde iplerle 'asın asın' diye dolaşan bir grup bunlar. Bunları toplumsal infial diye değerlendiren bir savcılık var." dedi.

Yanardağ, programda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı ve herhangi bir terör örgütü eylemini övmediğini ileri sürdü.

Merdan Yanardağ'ın avukatı Başar Yaltı ise bu davanın gazetecilere karşı gözdağı verilmesi anlamını taşıdığını savunarak, ''İddianamenin tamamı baştan sona bariz takdir hatasıdır." ifadesini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yanardağ'ın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yanardağ, "Eğer bu yargılamadan bir ceza çıkarsa bundan sonraki düşünce özgürlüklerine esaslı bir sınır konulmuş olacaktır.'' dedi.

Mahkemenin hukuka uygun davranacağını düşündüğünü ifade eden Yanardağ, tahliyesini ve beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, Yanardağ'ın, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

- Duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, 100 gündür cezaevinde olan Merdan Yanardağ'ın söylemediği sözlerin cımbızlanarak, montajlanarak ve bağlamından kopartılarak gündemleştirildiğini savundu.

Yanardağ'ın adalete kavuşması için davasını takip edeceklerini belirten Özel, basın ve ifade özgürlüğünün arkasında durmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi"nce yapılan açıklama da Yanardağ'ın 27 Haziran'dan bu yana tutuklu olduğu belirtilerek, tutukluluğun cezalandırılmaya dönüştüğü öne sürüldü.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan programdaki açıklamalarının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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