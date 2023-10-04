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İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Türkiye'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu belirterek "NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 16:56, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 17:12
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İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz

Jonson, Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in coğrafi konumunun önemine işaret eden Jonson, denizin altında ve üstünde güçlü kabiliyetlere sahip olduklarını söyledi.

Jonson, Kuzey Kutup bölgesinde iyi bir uzmanlıklarının bulunduğunu vurgulayarak "Kuzey Kutup bölgesinde hayatta kalmak başka bir şeydir, savaşmak başka bir şey. O bölgede faaliyet gösterme konusunda da çok fazla deneyime sahibiz." ifadesini kullandı.

İnovasyon, otomobil ve savaş uçakları üretimi gibi konularda da NATO'ya katkı sağlayabileceklerine dikkati çeken Jonson, "Bunlar, İttifak'ın tam teşekküllü üyesi haline geldiğimizde masaya getirebileceğimiz şeylerden bazıları." dedi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki yaklaşımına ilişkin soruya Jonson, "Türkiye, önemli bir müttefikimiz. NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Ancak şu anda mümkün olan en kısa sürede üye olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu elbette bizim için önemli çünkü Beşinci Madde ve NATO'nun ortak savunma planlaması kapsamına girmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Jonson, NATO ile ortaklık kurmak ve NATO'ya üye olmak arasında fark olduğunu, bunu da Ukraynalıların kavradığını belirterek "Biz bu farkı anlıyoruz. Üye olduğunuzda ortak savunma planına entegre olabilirsiniz. İşte bu nedenle tüm bu konularda ilerleme kaydedebilmemiz için mümkün olan en kısa sürede entegre olmamızın İttifak için de önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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