Avda arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 18:01, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 18:02
İddiaya göre, Cebiş köyünde İbrahim Coşar'la (30) arkadaşı B.K. (25) gece saatlerinde domuz avına çıktı.
Av sırasında B.K. av tüfeğiyle arkadaşı Coşar'ı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.K'nın ifadesinde, avda birbirlerinden ayrılıp domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.
Coşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.